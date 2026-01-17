加拿大鬆綁中國電動車！美官員：日後會後悔
[NOWnews今日新聞] 加拿大總理卡尼（Mark Carney）昨（16）日與中國國家主席習近平會晤，稱加拿大正在與中國建立「新型戰略夥伴關係」，並宣布加拿大每年將允許4萬9000輛中國電動車，以適用最惠國關稅6.1％稅率的方式進入加拿大市場，作為交換，中國將把對加拿大油菜籽的關稅從現行的100％降至15％左右。加拿大是否轉向中國引發關注，對此，有美國官員警告加拿大「之後可能會後悔」。
綜合外媒報導，對於加拿大與中國達成貿易協議，美國交通部長達菲（Sean Duffy）示警，認為加拿大日後回顧鬆綁中國電動車進入市場的決定時，「必定會感到後悔」。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）也表示，加拿大與中國的貿易協定對美國不會造成影響，但是「對加拿大來說是個問題」，格里爾說美國設關稅來阻止中國電動車進入市場是有原因的。
相較於政府官員們紛紛跳出來批評，美國總統川普本人則是態度迥異，被問到加拿大與中國達成貿易協定一事，川普說「簽署貿易協議對他（指卡尼）來說是件好事。如果能和中國達成協議，那就應該去做」。
加拿大轉向中國？專家這麼說
卡尼在訪問中國時直白地說與中國建議新戰略夥伴關係是為了適應「全球新現實」，並稱世界如今發生了很大變化，雖然並未具體說明變化為何，但外界相信卡尼所指的就是川普發動的關稅貿易戰。被問到對比於美國，中國是否更可預測、更可靠時，卡尼回答加拿大與美國的關係錯綜複雜，而與中國的關係發展，以近幾個月來看，「更具可預測性，且也取得了一些成果」。卡尼還透露自己與習近平有討論格陵蘭島問題，「我發現我們在這方面有很多共同的觀點」。
不過，專家認為加拿大和中國的關係緩和雖然可能會重塑中美競爭的政治和經濟格局，但是加拿大終究不會大幅偏離華盛頓的立場。中國清華大學國際安全與戰略研究中心研究員孫成昊表示，加拿大是美國的核心盟友，深深融入美國的國家安全和情報體系，「因此，它不太可能在戰略上遠離華盛頓」。
