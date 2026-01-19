加拿大魯伯特王子港2025年貨運量 較2024年成長14％

根據英國航運相關網站表示，魯伯特王子港（Port of Prince Rupert）港務局近日公布，去（二○二五）年貨運統計顯示，全年貨物吞吐量達二千六百三十萬公噸，較二○二四年成長十四％，展現出強勁運能發展動能與市場活力。

魯伯特王子港港務局代理主席斯洛科姆（Kurt Slocombe）指出，這項成績反映出港區合作夥伴、碼頭營運商、加拿大國家鐵路（CN）及客戶緊密協作的成果，共同提升市場速度與貨物多元化，並持續拓展此一年貿易額超過六百億美元的北美重要門戶。

在主要碼頭表現方面，由DP World營運的魯伯特王子富景貨櫃碼頭（DP World Prince Rupert’s Fairview Container Terminal）聯運貨量較前一年增加二十％，達八十八萬五千七百九十七TEUs，主要受去（二○二五）年下半年貨量強勁支持。

能源產品出口部分，加拿大能源產品需求持續穩健。Alta Gas里德利島丙烷出口站（Alta Gas’ Ridley Island Propane Export Terminal）出貨近二百四十萬公噸液化石油氣（LPG），較去年成長六％；Pembina沃森島液化石油氣散裝碼頭（Pembina’s Watson Island LPG Bulk Terminal）處理約五十萬六千一百五十九公噸，年增一％。而Drax西景木纖維顆粒碼頭（Drax’s Westview Wood Pellet Terminal）生物燃料貨量亦成長三％，達到近一百三十萬公噸。農產品出口方面，魯伯特王子穀物碼頭（Prince Rupert Grain Terminal）的西加拿大農作物出貨量較前一年增加八％；Trigon Pacific Terminals的煤炭出口總量也成長十八％，其中冶金煤與熱煤分別上升二十六％與二十一％。

展望未來，魯伯特王子港港務局表示，港區幾項重大基礎建設進展順利，總投資超過三十億美元，預計自今（二○二六）年中起陸續投入運作，將拓展出口多元化、提升供應鏈效率，並推動整體貨運量持續成長。