加拿大、中國達成貿易協議！互降電動車、農產品關稅 川普：這是好事
加拿大總理卡尼（Mark Carney）16號在中國進行國是訪問，為2017年首位訪中的加拿大總理。此行加拿大和中國達成重大關稅協議，加拿大決定將部分中國電動車的進口關稅由100%調降至6.1%，以換取中國對加國農產品降稅；中方則預計調降對加拿大油菜籽等產品的關稅。外界分析，這項協議為中國車進軍北美打開突破口；紐約時報也指出，中加關係破冰，代表加拿大與美國的關係進一步決裂，卡尼更不諱言，表示比起美國，中國是更可預測的夥伴。
根據《路透社》報導，卡尼表示，加拿大將先以最惠國待遇稅率6.1%，允許最多4.9萬輛中國電動車進口；在農產品方面，卡尼說，加拿大預期中國將在3月1日前把加拿大油菜籽種子關稅由目前的約85%降至約15%。另外，油菜籽粕、龍蝦、螃蟹與豌豆等產品，也預期自3月1日起至至少年底，取消的「反歧視性」關稅。此消息一出，也帶動加拿大油菜籽期貨上漲。
中國商務部則表示，因應加拿大降低電動車關稅，中方將調整油菜籽反傾銷措施，並調整部分加拿大農水產品的反歧視措施。
另一方面，紐約時報指出，此項協議不僅是2018年孟晚舟事件後中加關係重大破冰，更標誌著美加關係進一步決裂，卡尼更不諱言，「跟美國相比，中國是更可預測的夥伴」。
卡尼大幅調降中國電動車關稅也引起國內反彈，安大略省省長批評此舉是片面偏袒中國，儘管美國總統川普表示支持，「卡尼簽貿易協議是好事，能與中國達成協議就應該去做。」不過美國貿易代表葛里爾表示，「加拿大可能會後悔做這個決定」。
國際中心／綜合報導 責任編輯／周瑾逸
