加拿大、墨西哥又要頭痛了 川普對今年要重審的美墨加協定表達高度不滿

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間1月13日公開對《美國-墨西哥-加拿大協定》（USMCA）表示高度不滿。他在視察密西根州迪爾伯恩（Dearborn）的福特汽車工廠時指出，這項在他首任任期內簽署的貿易協定，如今對美國而言已「無關緊要」，並強調其施政核心將聚焦於迫使企業將生產線遷回美國本土。



川普在參訪期間向媒體表示：「這項協定並沒有真正的優勢，它是無關緊要的。」他進一步聲稱，加拿大方面極度渴望保留這項協定，因為加拿大對此有迫切需求，但美國的立場則大不相同。

稱美國經濟問題核心是過度依賴進口產品



在隨後前往底特律發表經濟政策演說前，川普於工廠現場重申其「美國優先」的產業邏輯。他直言，美國當前經濟問題的核心在於過度依賴進口產品，尤其是來自鄰國的汽車。川普表示：「問題在於我們並不需要他們的產品。我們不需要在加拿大製造的汽車，也不需要在墨西哥製造的汽車。我們希望這些汽車是在這裡（美國）製造的，而這正是目前正在發生的轉變。」

這番言論正值 USMCA 面臨關鍵審查期的敏感時刻。根據協定條款，該貿易協定在今年必須進行正式審查，由美、墨、加三國共同決定是要讓協定自然失效，還是重新談判並達成新的協議。



USMCA 是在 2020 年正式取代了原本的《北美自由貿易協定》（NAFTA），當時是在川普的第一任期內主導完成談判。依照規定，該協定在生效滿6年後，三國必須舉行聯合審查。由於川普近期對協定效力頻頻展現強硬質疑，未來的審查過程預料將引發北美供應鏈的高度震盪，特別是針對跨國汽車製造業的布局，可能面臨大幅度的政策性調整。



