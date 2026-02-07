加拿大、法國力挺丹麥 同日在格陵蘭設領事館

加拿大總督西蒙、外交部長阿南德，以及格陵蘭自治政府外交部長莫茨費爾特，6日共同出席了加拿大駐努克領事館的開館儀式。丹麥外交大臣拉斯穆森原本也計劃參加，但因飛機故障未能及時趕到。

加拿大外長阿南德說：「加拿大領事館在格陵蘭島努克正式開幕這一天，看到各位齊聚在此真是高興，讓我們為這個日子拍手鼓掌。」

加拿大政府重新審視北極外交政策時，2024年初就計畫要在格陵蘭島設館，原本預定2025年底開幕，因惡劣氣候拖延至今。

加拿大北端極圈地帶的努納武特首府伊魁特，距離努克只有1小時航程，兩地的因紐特人有緊密的連結。1982年來第一位造訪格陵蘭的加國總督西蒙，就具有因紐特血統。

法國也在這一天開設了領事館，是第一個在島上設館的歐盟國家。雖然當地只有6名法國公民登記在冊，總領事普瓦里耶指出，他的任務是傾聽當地人的想法，並促進與法國合作。

法國駐格陵蘭總領事普瓦里耶表示，「與格陵蘭人交往的第一要事，就是傾聽他們的意見，讓他們盡情傾訴，讓他們對我們深度解釋他們的立場。而我們這邊則要如他們和丹麥所希望的那樣，給予他們支持。」

在此之前，就只有冰島、美國2個國家，在努克提供正式的領事服務。

