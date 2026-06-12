加拿大1比1逼平波赫！Larin替補建功 地主國奪世界盃隊史首積分

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加拿大第三度踏上世足會內賽，拿下隊史首筆積分。圖／東方IC

2026年美加墨世界盃足球賽B組小組賽開打，地主國加拿大於今日迎戰波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）。加拿大在頭號球星 Alphonso Davies 因傷缺陣下，上半場先失一球，所幸靠著替補上陣的 Cyle Larin 於第78分鐘成功破門，最終雙方以1比1握手言和。加拿大雖未能在主場奪下隊史首勝，但成功締造零的突破，收下隊史首筆積分。

本屆為加拿大第三度踏上世足會內賽舞台，過去兩次參賽皆以全敗且零積分收場。此役開賽後加拿大展現強烈企圖心，握有54％控球率與多次角球機會。然而第10分鐘，波赫中場 Amar Memić 把握失誤發動快攻，迫使加拿大後衛 Alistair Johnston 犯規吞黃牌。第21分鐘，波赫 Jovo Lukić 把握角球機會，在門前頭槌入網先馳得點，半場取得1比0領先。

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下半場加拿大持續強攻，終在第78分鐘收到成效。 Larin 透過三人小組配合成功進球，幫助地主國追平比數。波赫的 Ermedin Demirović 與 Lukić 雖於上半場尾聲領到黃牌，但防線依然穩固。雙方在傷停補時6分鐘皆無建樹，以和局各拿1分。波赫此次是隊史第二度進軍會內賽，B組另一場瑞士與卡達的賽事則將於明日凌晨3點登場。



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