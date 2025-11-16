加拿大1省廢測速照相！網紅批台灣制度成「斂財工具」：要你命還要錢

網紅Cheap痛批台灣的測速照相就是政府的「斂財工具」。（圖／報系資料照）

加拿大安大略省近日宣布全面廢除測速照相，引發國際與台灣網友熱議。當地政府認為，測速照相無法即時制止違規行為，成效有限，反倒淪為地方財政收入來源，因此決議取消。對此，台灣網紅Cheap發文表示，台灣的測速照相制度與初衷早已背離，直言「測速照相就是斂財工具無誤」。

根據網紅Cheap在社群平台發文指出，安大略省省長認為，駕駛人多在數週後才收到超速罰單，早已無助於當下行為的修正，不如從道路設計本身下手，例如設置圓環與減速帶等方式，實際改善用路安全。該省遂決議全面撤除測速照相設備。

相較之下，Cheap批評台灣現行制度存在諸多問題。他指出，地方政府往往將交通罰鍰列入預算，形同「等於是先點菜，等你端上桌」，導致罰單收入不斷攀升。他以台中市為例指出，該市5年內罰鍰收入成長逾6倍，卻未見交通安全有等比例的改善。

此外，Cheap也提到，罰鍰分配制度存在誘因問題。他指出，罰單收入中，地方政府可保留75%，24%作為績效獎金，僅有1%上繳中央，其中僅12%被用於改善交通安全。他批評，部分經費甚至被用於與交通無關的活動，例如辦理藝人演出與宣導活動，實際成效堪憂，「反觀英國罰款全數進『道路安全基金』，日本則是50%」。

他更強調，台灣在交通管理上過度依賴監控設備，卻忽略道路條件與限速設計的合理性，導致許多路段限速不符實際狀況，形成罰單陷阱，「不去改善道路、檢討限速，只會插相機，馬路做的很寬，然後放一台相機，白癡嗎？要不然筆直四線道限速50，超速就罰你」！

最具爭議的論點在於肇事原因統計。Cheap引用資料指出，超速僅佔肇事原因的2.13%，質疑測速照相的實質效益有限，卻成為大量開罰的依據。他批評，政府在交通死傷未見顯著改善的情況下，卻持續開罰收費，怒批「真的無恥，要你的命還要你的錢」。

