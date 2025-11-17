加拿大8歲女童從23樓墜落身亡 重案組員警出手調查

加拿大近日有一名8歲女童，從社區23樓墜落7樓陽台身亡。（圖／翻攝自Google Maps）





加拿大近日有一名8歲女童，從社區23樓墜落7樓陽台身亡。

根據《CBC》報導，加拿大溫哥華一名8歲女童於當地時間11日14時30分，於某社區的陽台跌落，從23樓直墜7樓鄰居的陽台，當場身亡。

負責承辦的警員表示「這對所有人來說都是一場非常悲劇，包括警察、急救人員，更不用說家屬，這對他們來說是一件非常可怕的事情」。

女童的學校也發聲「她是一個可愛、友善的女孩，我們對她的離去深感悲痛，所有人都會非常想念她，但出於對學生家人及其隱私的尊重，我們無法透露更多細節」，並表示將在每周一、三提供心理諮商服務給有需要的人。

目前，重案組人員正在調查這起死亡事件，以釐清是否涉及犯罪行為，並呼籲任何有線索的人與警方聯繫。

