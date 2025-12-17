加料手搖「1杯恐等於一碗飯」！營養師示警

▲營養師提醒，咀嚼系手搖飲要更留意像是粉粿、珍珠等澱粉為主的食材，因為一杯熱量可能破200大卡。（示意圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣的手搖飲料店街頭巷尾隨處可見，有些人點一杯珍珠奶茶就能療癒一整天。但營養師提醒，咀嚼系手搖飲更要留意熱量的攝取，像是粉粿、珍珠或草仔粿類，都是以澱粉為主的食材，一杯熱量動輒破200大卡，等同一碗飯。

衛生福利部台北醫院營養師王盈媗說，先前一名29歲的上班族因為上班壓力大，在下班後點一杯手搖飲「配料滿滿」，也讓人感覺療癒。只是這樣的習慣更悄悄推高了體重及健康風險，一年內L號換穿到變成2XL。

廣告 廣告

王盈媗說，手搖飲料熱量的關鍵往往不在飲品本身，而是「加料」所帶來的隱藏熱量，如珍珠、粉粿、草仔粿等，都是以澱粉為主的高熱量食材，一杯飲料只要加上配料，熱量動輒破200大卡，等同一碗飯，卻往往在不知不覺中被喝下肚。

王盈媗認為，喝手搖不是錯，錯在選擇不對，透過手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡，可將配料分為3個熱量等級，讓民眾在選擇時可一目瞭然。

🔴紅燈區（＞150大卡）：草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓等，主成份是澱粉，熱量高、糖分多，建議少選。

🟡黃燈區（100–150大卡）：蜜紅豆、杏仁凍、粉條、布丁等，偶爾攝取、適量為宜，建議搭配無糖純茶，減少熱量攝取。

🟢綠燈區（＜100大卡）：茶凍、愛玉、仙草、蘆薈凍，本身熱量較低，是控制體重與血糖者較佳的選擇，即始搭配鮮奶茶或水果茶，都較無負擔。

除了配料選擇，王盈媗也提供3點飲品搭配建議：

1.優先選純茶：水果茶本身有添加果汁或水果糖漿，會攝取更多的糖份及熱量。營養師說，另外，若為奶茶控則建議選鮮奶茶，鮮奶茶熱量比添加奶精的奶茶更低，因為奶精主要成份是油脂，含有較高的飽和脂肪，易增加心血管疾病、糖尿病風險。

2.飲料減糖：配料通常會使用黑糖或蔗糖等精製糖製成，即使搭配無糖飲品，也仍有甜味，因此建議不要再加糖，避免血糖快速上升，引起多種健康問題。

3.選擇小尺寸：有時只是嘴饞想咬點東西，點個小杯、中杯，能滿足咀嚼欲，也能減少熱量攝取及身體負擔。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

67歲嬤咳嗽、喉嚨痛！一驗是流感 醫：2類人常誤認是小感冒

男攝護腺開口冒「珊瑚礁」腫瘤！醫查：晚期了 1關鍵症狀成警訊

「32歲不暈船，但暈碳」？醫揭原因：不是單純吃太飽 冬天更容易