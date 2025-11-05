加料？吃菜脯蛋吃到「玻璃碎片」 男舌頭流血割傷

男子叫外送，在菜脯蛋裡面吃到約2公分的玻璃碎片。（圖／TVBS）

一名花蓮賴姓男子在外送餐點中發現玻璃碎片，導致舌頭割傷及異物入胃的意外事件引起關注。事件發生於4日中午，賴男點了北埔一間麵店的外送餐點，在食用菜脯蛋時感到喉嚨異物感，隨後發現餐盒內有一塊約2公分的玻璃碎片。經醫院斷層掃描顯示，賴男胃內確實有約0.5至0.6公分的玻璃碎片。這起事件引發雙方對於責任歸屬的不同說法，店家表示願意負起責任並已採取相關措施進行調查。

男子叫外送，在菜脯蛋裡面吃到約2公分的玻璃碎片。（圖／TVBS）

當賴男吃了一口菜脯蛋後，他感覺到喉嚨有硬物滑下，起初以為是菜脯太硬，仔細檢查後才發現是玻璃碎片。他的舌頭出現流血割傷的情況，立即聯繫店家通報此事。店家接到通知後，建議賴男前往醫院檢查，並表示醫療費用可以之後再討論。店家表示，當時詢問賴男傷勢嚴重程度，對方回應「應該還好」，但店家仍建議他去急診室檢查，因為店家有食安保險可以處理相關問題。

廣告 廣告

賴男隨後進行了斷層掃描，檢查結果顯示他的胃內確實有玻璃碎片。賴男對此感到不滿，他表示再次聯繫店家時，店家告知菜脯來源是從菜市場購買，讓他感覺店家有推卸責任的態度。然而，店家方面強調，事發後第一時間就趕到急診室慰問了解情況，下午3點還試圖再次聯繫賴男但未能接通。

為了釐清事實，店家公開了菜脯蛋的製作過程，展示如何抓取菜脯並擠乾。店家認為，若真有2公分大的玻璃，在製作過程中應該會有所感覺。事後，店家立即檢視了製作流程並調閱監視器，但未發現異常情況。儘管目前尚未查明玻璃的來源，店家表示非常重視客人受傷事件，並承諾會負起相應責任，絕不逃避。

更多 TVBS 報導

男洗劫「珊瑚媽祖」竊串珠、黃金 進安宮損失逾2千萬 開租賃車逃

日本超紅失眠救星「無羊枕頭」美式賣場開賣 醫：非人人適合

提前2月請事假！菜鳥想出國「主管6字打槍」 一票秒勸快離開

普發一萬銀行加碼懶人包｜20家銀行回饋iPhone＆萬元現金一次看

