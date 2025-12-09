「加料」Pocky巧克力棒 食藥署清查台灣2產品、4批次受影響！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

日本知名零食品牌固力果（江崎グリコ）宣布主動召回旗下多達20款巧克力製品、總計約600萬件商品，其中包括台灣消費者也愛吃的「Pocky巧克力棒」。食藥署今（9）日公布，經清查，國內有4家業者有進口紀錄，兩項產品分別為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」及「固力果*8袋可可風味棒」，共4批次，已要求國內業者配合回收。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷表示，此次事件為日本格力高業者自主回收，原因是原料可可豆與香辛料儲存於同一場所，而受香辛料氣味影響原有風味。

食藥署進一步清查國內邊境報驗紀錄，共計4家輸入業者有報驗紀錄，總計2項產品、4批次：

1、第一項為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，有效日期 2026年6月。

2、第二項為「固力果*8袋可可風味棒」，有效日期2026年7月、2026年6月、2026年5月。

廖姿婷說，食藥署已通聯輸入業者應配合日本原廠要求回收案內產品，民眾若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。

廖姿婷強調，依據食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品安全，並於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

照片來源：CNEWS資料照

