加權指數近五年近翻倍漲 股魚揭五檔台股ETF「績效完勝大盤」

[Newtalk新聞] 在全球 AI 的投資熱朝延續下，台股近五年來指數上漲 93.82%，漲幅幾近翻倍、可圈可點。多檔台股ETF同步與之受惠。對此，存股理財達人股魚在臉書粉專發文揭露近五年、近四年來「禁得起時間考驗」，持續交出優於大盤績效的台股ETF。

股魚指出，在投資（台股）過程中，會以加權指數作為標竿，不論是主動式或被動式產品都一樣。並列舉近五年的加權指數績效：2021年：23.66%、2022年：-22.4%、2023年：26.83%、2024年：28.47%、2025年：23.79%（截至 12/30 日）

這麼多年來，有沒有哪些產品在設計後經過時間考驗，持續交出優於加權指數的績效？「還真的有這種產品」。從市值型產品的角度來看，近五年來，連續五年都優於加權指數的ETF共有 5 檔，分別為：

元大MSCI台灣（006203）：24.38%、-21.69%、30.60%、43.34%、30.51%，近五年：140.9%

永豐臺灣加權（006204）：31.88%、-19.47%、32.41%、29.40%、28.34%，近五年：135.9%

兆豐藍籌30（00690）：24.51%、-21.65%、29.61%、33.45%、33.86%，近五年：127.6%

富邦公司治理（00692）：24.45%、-19.97%、29.18%、40.16%、30.81%，近五年：139.0%

元大臺灣ESG永續（00850）：26.45%、-18.12%、31.1%、35.99%、27.16%，近五年：136.9%

而近五年中，有四年表現優於加權指數有 5 檔，分別為：

元大台灣50（0050）：21.72%、-21.79%、28.79%、48.15%、34.08%，近五年：146.9%

元大電子（0053）：24.47%、-23.53%、42.65%、46.59%、36.56%，近五年：175.1%

富邦摩台（0057）：24.12%、-22.50%、28.33%、43.63%、30.74%，近五年：134.7%

富邦台50（006208）：22.10%、-21.69%、29.01%、48.52%、34.05%，近五年：148.9%

國泰台灣科技龍頭（00881）：28.48%、-25.45%、45.15%、45.31%、37.14%，近五年：179.3%

（畫底線為標示當年度績效未贏過加權指數）

然而，以長期投資績效來看，像是 0050、0053、006208、00881 等台股ETF，即便有一年表現沒有贏過大盤，但近五年報酬率仍較為亮眼。另以 2023～2025 年來看，這三年台股為多頭年，而上述之ETF報酬率更是「好上加好」，多數漲幅達三成以上。

股魚在文末表示，若是要追求最高績效表現，「正二」系列的ETF是最簡單選擇（00631L、00663L、00675L），前提是遇到回檔時心態要能抗住才行。

