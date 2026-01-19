加權指數飆天價帶旺台股ETF! 00947挾記憶體權重王勇闖四冠王

股市配圖。廖瑞祥攝



台積電法說釋出的財報、展望皆優於預期，帶旺台股ETF，今年來才二周時間，報酬率前十強皆大漲二位數，前三強皆由半導體相關ETF包辧，分別為台新臺灣IC設計（00947）漲幅16.29%、新光臺灣半導體30（00904）漲幅15.1%、兆豐台灣晶圓製造（00913）漲幅14.72%。

擁有此波最強勢記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）股價再創新高之外，同時摘下今年來、近1月、近3月及近6月績效四冠王。

00947所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數在設計上擁有極大的選股彈性，除了涵蓋傳統IC設計企業外，IP/ASIC及記憶體IC設計，皆在00947的囊括範圍內，記憶體相關個股權重超過3成，成為近期績效亮眼的主因。

觀察 00947之投資組合，前三大成分股權重合計即超過3成，分別為華邦電（2344）10.67%、群聯（8299）10.56%及南亞科（2408）9.69%，優異表現及靈活選股的指數設計使近期00947成交量急速放大，受益人數也大幅增加。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，除了 DRAM 以外，NAND Flash 也變得相當昂貴，記憶體價格的飆升也讓許多科技巨頭派遣高階主管長期設法與記憶體廠商談成記憶體供應合約。

美系銀行報告點破記憶體沒有轉向悲觀的理由，DDR4/DDR3、NOR及SLC/MLC NAND 的供需缺口可能進一步擴大，且部分記憶體廠商可望分享HBM成長動能，再度調升台灣記憶體廠商的目標價。

