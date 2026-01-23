加油不急！下周國內油價估降0.1元或持平

本周受哈薩克油田暫停生產影響，國際油價呈現微幅上漲，但因新台幣匯率升值抵銷部分漲幅。下周一（26日）開始，國內油價調整幅度小，汽油預估不調整或調降0.1元、柴油預估不調整或調漲0.1元。

累算至1月22日之7D3B周均價為63.77美元，較上周63.67美元上漲0.1美元。本周新台幣兌美元匯率為31.609元，較上周31.616元升值0.007元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本周參考零售價格相比，預估下周汽油零售價不調整，柴油不調整。實際調整金額請於周日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

若按照實際預估，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2至27.3元、95無鉛汽油每公升28.7至28.8元、98無鉛汽油每公升30.7至30.8元、超級柴油每公升25.7至25.8元。

根據外媒報導，本周國際油價受到供給面短暫干擾而支撐。中亞重要產油國哈薩克因遭遇嚴寒氣候與暴風雪襲擊，導致其境內大型油田暫停生產作業，原油產出受阻。

雖然哈薩克減產為油價帶來上行壓力，但由於全球需求前景仍不明朗，加上部分市場人士認為氣候因素僅為短期影響，限制了油價漲幅。此外，國內新台幣匯率本周表現相對強勢，發揮了平抑進口成本的作用，使得下周國內油價波動幅度不大，未隨國際原油同步顯著走揚。

