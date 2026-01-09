加油不急！沙國大幅調降2月份亞洲原油定價 下周油價估降0.2至0.4元

本週因沙烏地阿拉伯調降2月裝船銷往亞洲的原油售價，引發國際油價跌勢。估計下週一（12日）開始，國內油價將調降，汽油預估調降約0.2到0.3元、柴油調降0.3到0.4元。

累算至1月8日之7D3B週均價為59.80美元，較上週61.49美元下跌1.69美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.536元，較上週31.434元貶值0.102元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.3元，柴油調降0.4元。實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

廣告 廣告

若按照預估，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5至26.6元、95無鉛汽油每公升28.0至28.1元、98無鉛汽油每公升30.0至30.1元、超級柴油每公升24.8至24.9元。

根據外媒報導，本週國際油價走低，主要焦點在於全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯的定價策略。沙國國家石油公司（Saudi Aramco）宣布大幅調降2月份銷往亞洲市場的原油官定售價（OSP），降幅超出市場預期，顯示出其為鞏固市佔率，不惜降價競爭的決心。

此舉引發市場對全球原油需求疲軟的擔憂，特別是亞洲主要消費國的需求前景不明。沙國的大動作降價被視為看淡短期需求的訊號，導致市場賣壓湧現，抵銷了部分地緣政治風險帶來的支撐，使本週國際油價呈現下跌走勢。



更多風傳媒報導

