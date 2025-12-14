加油不用急！國際油價跌不止 明起汽、柴油價調降0.4元

台灣中油自15日起汽、柴油價格各調降0.4元。（圖／pixabay）

台灣中油公司今（14）日宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.2元。

國際油價12日收低，周跌4％，國際能源總署（IEA）預測指出，明年全球石油供應將超出需求每日384萬桶；加上市場預期俄烏可能達成和平協議，其影響力幾乎忽略美國在委內瑞拉附近扣押一艘油輪所引發的緊張局勢。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌16美分，收在每桶57.44美元。布蘭特原油期貨結算價也下跌16美分，收報每桶61.12美元。2大指標原油期貨累計周跌幅均超過4%。

中油按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.4元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。

114年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

