加油不用急！ 明起汽油調降0.2元、柴油「不調整」

台灣中油公司自10日起汽油調降0.2元、柴油價格不調整。（圖／報系資料照）

台灣中油公司今（9）日宣布，自明（10）日凌晨零時起汽油調降0.2元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.7元。

按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調降0.1元、柴油價格應不調整，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽油吸收0.1元。

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。

廣告 廣告

114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如上，實際零售價格以各營業點公告為準。

另外，截至上週最後一個交易日，美國紐約西德州中級原油期貨收每桶59.75美元，上漲32美分，漲幅0.54%；布蘭特原油期貨收每桶63.63美元，上漲25美分，漲幅0.39%，兩大指標油價仍下跌約2%的跌幅。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女賊潑辣椒粉搶珠寶！反被打「20耳光」嚇到落跑 超糗畫面全被曝

普發1萬還不還債？蔡阿嘎怒喊「你全家都有錢」 GPT一句話讓他死心

日人難理解的「4觀光客行為」 網：這一點台人難改