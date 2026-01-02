加油且慢！下周油價持平或小降0.1元

本周由於國際主要能源機構預期石油市場供過於求，加上美元止跌回升，導致國際油價下跌。估計下周一（5日）開始，國內油價將呈現持平或微幅調降走勢，汽油預估不調整或調降0.1元、柴油預估不調整或調降0.1元。

累算1日7D3B周均價為61.82美元，較上周62.29美元下跌0.47美元。本周新台幣兌美元匯率為31.439元，較上周31.492元升值0.053元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油零售價調降0.1元，柴油調降0.1元。實際調整金額請於周日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

若按照預估，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7至26.8元、95無鉛汽油每公升28.2至28.3元、98無鉛汽油每公升30.2至30.3元、超級柴油每公升25.1至25.2元。

根據外媒報導，本周國際油價走軟，主因在於國際能源總署（IEA）等權威機構釋出最新市場展望，預期全球石油市場將面臨「供過於求」的結構性壓力，庫存攀升的風險令市場情緒轉趨保守，導致原油期貨價格承壓。

此外，匯市波動亦是影響油價的關鍵因素。近期美元指數止跌回升，使得以美元計價的原油對持有非美貨幣的投資人而言成本增加，進一步削弱了市場買氣。在供給過剩疑慮與強勢美元的雙重夾擊下，抑制了油價的反彈動能。

