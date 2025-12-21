加油且慢！中油宣布：明起汽柴油各調降0.4元

即時中心／潘柏廷報導

台灣中油今（21）日表示，自明（22）日凌晨零時汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元。

台灣中油說明，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.4元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

中油也說， 本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，2025年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

