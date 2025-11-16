即時中心／潘柏廷報導

台灣中油今（16）日表示，自明（17）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。









台灣中油說明，按浮動油價機制調整原則，汽油價格應不調整、柴油每公升應調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

中油也說，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，2025年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／加油且慢！ 中油：明起汽油價格不調整、柴油降0.2元

更多民視新聞報導

今暖明驟冷！北部高溫急掉10度 專家：入秋冬最強冷空氣

快儲水！高雄市今明2天「這一區」七條路段停水

館長遭爆「讓員工拍私密照給館嫂」！律師震驚：真的很照顧下屬、視如己出

