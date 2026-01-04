加油先別急！中油宣布：明起汽柴油調降0.2元

即時中心／梁博超報導

台灣中油今（4）日表示，自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.0元。

台灣中油說明，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，2025年累計至12月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

