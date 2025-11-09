加油先等等！下週汽油調降0.2元 柴油不調整

中油宣布下週汽油油價調降0.2元。示意圖／翻攝自PIXABAY網站

台灣中油公司今（9）日宣布，自明（10）日凌晨零時起，汽油每公升調降0.2元，柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.7元。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調降0.1元、柴油價格應不調整，但為了維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽油價格部份吸收0.1元。

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。

