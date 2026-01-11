加油先等等！明天汽、柴油各降0.2元 已連兩週調降

台灣中油公司自明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元。（圖／中油提供）





車主們如果想加油的話不妨再等一下，台灣中油公司指出，明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，目前已連續兩週調降。

台灣中油公司自明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。吸收金額如附表。

中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

