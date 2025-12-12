加油再等等！下週汽、柴油預估調降2至3角

▲下週國內汽油、柴油預估調降0.2至0.3元。（圖╱經濟部提供）

[NOWnews今日新聞] 開車、騎車族加油再等等！伊拉克大型油田 （West Qurna 2）恢復生產作業、俄烏和平談判出現曙光，使得國際油價下跌，受此影響，下週國內汽油、柴油預估調降0.2至0.3元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.9元或27元、95無鉛汽油每公升28.4元或28.5元、98無鉛汽油每公升30.4元或30.5元、超級柴油每公升25.3元或25.4元。

累算至12月11日之7D3B週均價為62.73美元，較上週（63.93美元）下跌1.2美元。本週新台幣兌美元匯率為31.223元，較上週（31.361元）升值0.138元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.3元，柴油調降0.3元；經中油平穩機制，下週汽油、柴油預估調降0.2至0.3元。

實際調整金額請於本週日（14日）中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

