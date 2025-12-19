加油再等等！下週油價有望降0.3元 市場盼俄烏和談有進展

市場期待俄烏2國和平協議有所進展，國際油價略有下降，預估下週國內汽柴油價格有望調降，經中油啟動平穩措施，每公升降幅約0.2元至0.3元，95無鉛汽油有望再降至每公升28元。

市場希望俄烏和談有實質進展，國際油價走跌，預估下週國內油價也有所調降。（示意圖／記者 陳奕廷攝 ）

據台灣中油累算至12月18日的調價指標，7D3B週均價為每桶60.47美元，比上週跌2.08美元，同時新台幣兌美元匯率31.474元，較上週貶值0.255元。

若不考量亞洲鄰近國家最低價與平穩措施下，相較於本週參考零售價，下週汽油零售價預計調降0.3元，柴油也降0.3元。而若考量中油啟動油價平穩措施，汽油和柴油的降幅可能落在0.2元至0.3元之間。

此外，下週參考零售價如按預估調幅算，92無鉛汽油為每公升26.5元至26.6元、95無鉛汽油每公升28元至28.1元，98無鉛汽油每公升30元至30.1元，超級柴油則為每公升24.9元至25元。實際價格以經濟部、台灣中油全球資訊網於每週日中午12時正式資訊為準。

