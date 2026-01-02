加油再等等！下週油價止漲下降 新年第一週跌幅快看

【記者許麗珍／台北報導】繼本週汽油、柴油皆調漲0.4元之後，近期國際油價受到供應過剩擔憂等因素影響而下跌，今依據油價公式，預估下週油價止漲轉跌，汽油及柴油各調降0.2元。這也是2026年新的一年首週油價小跌的小確幸。

2025年最後交易日國際油價下跌，原因為受到供應過剩擔憂等因素影響，今年原油價格創下2020年以來最大年跌幅。紐約商品交易所西德州中級原油明年3月交割價下跌0.9%，收報每桶57.42美元。倫敦北海布倫特原油明年3月交割價下跌0.8%，收在每桶60.85美元。

今依據油價公式估算，預估下週油價止漲轉跌，汽油及柴油各調降0.2元。中油下週調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25元。實際調褔待中油後天中午12時對外公布。

今預估台塑石化油價，下週也是汽油、柴油皆調降0.2元，下週調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升24.8元。其中92無鉛汽油、95無鉛汽油、98無鉛汽油皆與中油相同，柴油則較中油的油價每公升便宜0.2元。實際調褔待台塑石化後天下午14時對外公布。

由於下週一是2026年的第一週油價調整，若下週汽油、柴油皆調降0.2元，等於新的一年首週以油價下跌的小確幸展開，且這也是國內油價繼本週上漲後的止漲下跌。

