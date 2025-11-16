加油再等等！中油：明起柴油調降0.2元

明(17)日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.2元。 圖：中油／提供

台灣中油公司宣布，自明(17)日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽油價格應不調整、柴油每公升應調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。

而114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

