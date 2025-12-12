加油再等等！ 國內汽、柴油下周降幅出爐

國際油價走跌，下周汽柴油零售價預估調降0.2到0.3元。（圖：台灣中油臉書）

國際油價因伊拉克大型油田恢復生產，以及俄烏和平談判傳出曙光而走跌，下周國內汽、柴油零售價預估將下跌，汽柴油每公升約下降0.2到0.3元。如果調幅一如預期，95無鉛汽油預估每公升28.4或28.5元，超級柴油25.3或25.4元。

根據中油累算至12月11日的調價指標7D3B周均價為62.73美元，較上周（63.93美元）下跌1.2美元。本周新台幣兌美元匯率為31.223元，較上周（31.361元）升值0.138元。

廣告 廣告

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，和本周參考零售價格相比，預估下周汽油零售價調降0.3元，柴油調降0.3元。但中油啟動平穩措施，預估下周汽油實際調降0.2到0.3元、柴油調降0.2到0.3元。

如果調幅一如預期，下周參考零售價：92無鉛汽油每公升26.9元或27元、95無鉛汽油每公升28.4元或28.5元、98無鉛汽油每公升30.4或30.5元、超級柴油每公升25.3或25.4元。

實際調整金額以14日中午12點，中油全球資訊網暨經濟部網站正式公布為準。