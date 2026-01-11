加油再等等！油價再降 中油宣布明起汽、柴油各調降0.2元

中油宣布明起汽、柴油各調降0.2元。（本刊資料照）

台灣中油公司今（11）日表示，自明日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元。

中油說明，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。吸收金額如下表：

吸收金額相關資料。（資料來源，取自中油官網）

中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，2025年台灣中油累計共吸收約64.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

