加油忘蓋油箱蓋！新莊好市多加油站會員拍照 網喊：快回來

一名好市多會員近日在新莊店加油時，發現有車主忘記蓋上油箱蓋便離開，無奈之下只好拍照上傳臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」，並留言提醒：「新莊好市多的人客喔，快回來！」該貼文引發熱烈討論。

該名會員提到，這已經是他第三次遇到車主忘記蓋油箱蓋的情況。前兩次，他都成功追上對方提醒，但這次卻未能找到車主，導致油箱蓋被遺留在加油機上。他特地拍下現場照片，無奈表示只能透過網路喊話，希望車主能回來領取。

廣告 廣告

此事引發網友熱議，不少人留言表示這種情況十分普遍。一名網友回應：「我也曾經因為忘記蓋油箱蓋被提醒過。」另一位網友則指出，若油箱未蓋好，雨水滲入可能會造成車輛損壞，後果不堪設想，也有網友幽默表示「建議Costco可賣油箱蓋六入組」。

除了網友經歷，加油站員工的分享也讓人啼笑皆非。有曾在加油站工作的網友透露，「身為一個曾經加油站員工，領班可以拿出一袋讓你挑選適合的油箱蓋」、「你回去找時，員工會拿出一堆讓你自己挑一個能鎖的。」

此外，還有網友分享自己曾經在加油站看到一輛橘色超跑，雖然帥氣登場，但車主卻忘記蓋上油箱蓋，讓人不禁為車輛的安全擔憂。對此，有人建議車主在加油後務必檢查油箱蓋是否蓋好，以免造成不必要的麻煩。

延伸閱讀

台鐵永康＝台南陸橋「有人徘徊」 雙線封鎖影響行車

台北燈節8米高Baby Molly降臨西門町 泡泡瑪特六大IP燈組首度曝光

瘦瘦針出事了？英國通報逾千例胰臟炎 疑涉17死