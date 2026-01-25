加油族先別急！下週汽油價格調降0.1元 柴油不調整

【記者呂承哲／台北報導】台灣中油公司宣布，自明（26）日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.7元。

台灣中油表示，本週受美國加強對伊朗原油出口制裁影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應不調整，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽油吸收0.1元。

本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。

