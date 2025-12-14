加油族別急！下週汽、柴油價格各降0.4元 創近5個月低點

【記者呂承哲／台北報導】台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.2元，價格回到7月21日當週水準。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.4元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

