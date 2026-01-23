加油族注意！下週國內油價估降0.1元或持平

下週油價估持平或降0.1元。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕受到國際油價上漲影響，中油啟動平穩措施後，下週汽油可能不調整或調降0.1元、柴油不調整或調漲0.1元。

國際油價受到哈薩克油田暫停生產影響上漲。中油累算至1月22日的7D3B週均價為63.77美元，較上週(63.67美元)上漲0.1美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.609元，較上週(31.616元)升值0.007元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價不調整，柴油不調整。經過中油實施平穩措施後，下週汽油不調整或調降0.1元、柴油不調整或調漲0.1元。

若按照預估幅度，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元或27.2元、95無鉛汽油每公升28.6元或28.7元、98無鉛汽油每公升30.6元或30.7元、超級柴油每公升25.7元或25.8元。最終實際調整金額請於週日中午12點，待中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

