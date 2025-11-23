加油族注意！下週汽、柴油價格因這原因不調整價格

【記者呂承哲／台北報導】台灣中油公司宣布，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。

