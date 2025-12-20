加油族注意！下週油價估再降 高盛：油價走低到明年

國際油價19日小幅收高。（圖／報系資料照）

美國總統川普下令，對所有受制裁石油油輪進入及離開委內瑞拉實施封鎖，市場關注美國封鎖可能導致供應中斷的風險，並同時等待有關俄羅斯與烏克蘭之間和平協議的消息，國際油價19日小幅收高。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲51美分，收在每桶56.66美元；布蘭特原油期貨上漲65美分，收在每桶60.47美元。2大原油期貨周跌約1%，上周週線重挫約4%。

高盛預期，布蘭特原油與美國西德州中級原油價格將進一步下滑，2026年平均價格分別為每桶56、52美元。高盛補充：「除非出現重大供給中斷或OPEC減產，油價下跌可能是市場在2026年後重新平衡的必要條件。」

廣告 廣告

不過受到國際油價走跌影響，下周國內汽油、柴油價格有望調降0.2至0.3元。發油量最大的95汽油有機會每公升降至28元。

中油根據平穩措施調整，預估下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5元或26.6元、95每公升28元或28.1元、98每公升30元或30.1元、超級柴油24.9元或25元。實際調整金額有待週日中午以中油正式對外公布為準。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

警搜張文老家帶走三樣「關鍵物品」 恐攻男父母再北上配合調查

台北恐攻案釀4死！嫌犯張文曾任志願役 鄰居坦言「他自小乖巧」

張文持刀隨機攻擊 路人直擊慘況！傷者倒下吐：跟我爸媽說我愛他們