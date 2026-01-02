加油族注意！下週油價持平或降1角

下週油價降0.1元或與本週持平。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意!隨國際油價走跌影響，中油啟動穩應措施，預估下週國內油價持平或降0.1元。

國際油價因國際主要能源機構預期石油市場供過於求、美元止跌回升而走跌。中油累算至1月1日的調價指標7D3B週均價為61.82美元，較上週下跌0.47美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.439元，較上週升值0.053元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.1元，柴油調降0.1元。

但平穩措施啟動後，預估下週國內汽油不調整或調降0.1元、柴油不調整或調降0.1元。若按預估，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8或26.7元、95無鉛汽油每公升28.3或28.2元、98無鉛汽油每公升30.3或30.2元、超級柴油每公升25.2或25.1元。

最終實際調整金額有待本週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

