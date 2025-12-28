加油族注意！下週起汽、柴油各調漲0.4元

【記者呂承哲／台北報導】台灣中油公司宣布，自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.2元。

台灣中油表示，本週受美國軍事干預委內瑞拉原油出口影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.4元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

不只王ADEN風波！街舞師遭起底「撕女學生胸前口袋」全網看傻

獨家｜深刻體會責任的重量 高虹安：全面打造安全、宜居與永續的新竹市

獨家｜沈玉琳親吐58歲生日願望！跨年這麼過 復工時間曝光

