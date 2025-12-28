加油族注意！國際油價強漲 明起汽、柴油價各調漲0.4元

中油29日起汽、柴油價格各調漲0.4元。（示意圖／翻攝Pexels）

台灣中油公司今（28）日宣布，自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.2元。

國際油價連日強漲後挫跌，26日收盤下跌逾2%，全球原油供應過剩引發投資人擔憂。美國紐約西德州中級原油期貨下跌2.76％，收在每桶56.74美元。布蘭特原油期貨挫跌2.57％，收每桶60.64美元。

台灣中油表示，本週受美國軍事干預委內瑞拉原油出口影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.4元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。

114年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如上述，實際零售價格以各營業點公告為準。

