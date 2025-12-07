加油族注意！2大因素影響 下週汽、柴油各調漲0.1元

【記者呂承哲／台北報導】台灣中油公司宣布，自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.6元。

台灣中油表示，本週受石油輸出國組織及夥伴國(OPEC+)維持明年第一季不增產及俄烏和平談判進展陷入停滯等因素影響，導致國際油價上漲。

本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

演活好萊塢大反派 日裔男星田川洋行病逝

獨家｜坣娜生前「活菩薩」暖舉曝光！變賣手飾救人 摯友痛揭2人最後對話

獨家投訴｜這間保全公司勞資爭議頻傳！「基本薪資」都領不到 基隆市府出手了

