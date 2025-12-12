加油族等等！下週國內汽、柴油估降2到3角

下週油價估降0.2到0.3元。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族等等！受到國際油價大跌影響，下週國內汽油、柴油預估調降0.2到0.3元。

國際油價因伊拉克大型油田 (West Qurna 2 )恢復生產作業、俄烏和平談判出現曙光而下跌。根據中油累算至12月11日的調價指標7D3B週均價為62.73美元，較上週(63.93美元)下跌1.2美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.223元，較上週(31.361元)升值0.138元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.3元，柴油調降0.3元。

但中油啟動平穩措施，預估下週汽油實際調降0.2-0.3元、柴油調降0.2-0.3元。

若按照預估幅度，下週參考零售價為92無鉛汽油每公升26.9元或27元、95無鉛汽油每公升28.4元或28.5元、98無鉛汽油每公升30.4或30.5元、超級柴油每公升25.3或25.4元。

實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

