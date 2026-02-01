加油族趕快！下週汽、柴油價格各漲0.3元及0.6元

【記者呂承哲／台北報導】台灣中油公司宣布，自明（2）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.3元。

台灣中油表示，本週受伊朗與美國之間局勢緊繃及暴風雪影響美國原油生產等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲0.7元及0.6元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽油吸收0.4元。

廣告 廣告

本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜元祖級女團成員「跳床打孕肚」只想流產 60歲接納7月娃：我虧欠她

最後一天立院上班！黃國昌曝卸任5大規劃：重披法袍、當直播主

獨家｜大S離世將滿1年！2/2確定辦紀念雕像揭幕儀式 具俊曄續留台灣守護亡妻

