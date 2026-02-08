加油注意！中油下周油價曝光 汽油調降0.2元、柴油漲0.3元

台灣中油公司自明(9)日凌晨0時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。

台灣中油表示，本周受美國商用原油庫存下降影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲0.7元及0.3元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽油吸收0.9元。

中油提到，本周依油價公式及政府調降貨物稅，汽、柴油每公升各共2元及1.5元調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準，亞鄰油價資訊請參考全球資訊網。

