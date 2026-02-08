加油注意！中油宣布明起汽油調降0.2元、柴油調漲0.3元

即時中心／潘柏廷報導

台灣中油今（8）日表示，自明（9）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。

台灣中油說明，本週受美國商用原油庫存下降影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲0.7元及0.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星） ，汽油吸收0.9元。

中油也說，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，2026年累計至1月底止，台灣中油共吸收約 0.14 億元。

