加油注意！台灣中油：明起汽、柴油價格皆不調整
即時中心／潘柏廷報導
台灣中油今（23）日表示，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。
台灣中油說明， 按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。
中油也說， 本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，2025年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。
原文出處：快新聞／加油注意！台灣中油：明起汽、柴油價格皆不調整
