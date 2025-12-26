加油站員工中「8.8億樂透」！致富關鍵全曝光、後悔沒做1事賺更多

國際中心／綜合報導

許多人買樂透、刮刮樂都希望自己能幸運抱回頭獎。美國曾有一名男子才21歲就抱走2800萬美元（約新台幣8.8億元），瞬間從加油站員工跳升「年輕富豪」，並因此提早告別職場，過上無憂的生活，他也分享多年來能維持富裕的關鍵心法。

根據《Business Insider》報導，舒爾茲（Tim Schultz）1999年在加油站打工時，隨手購買的一張彩券，意外成為人生重大轉捩點。他回憶，得知自己中頭獎的瞬間，彷彿「拿到一根魔法棒」，覺得任何事情都能實現；但同時也十分清楚，若未妥善規劃，這筆龐大財富恐怕會在短時間內消失。儘管年紀尚輕、毫無理財經驗，舒爾茲仍警惕自己不能成為「暴富後迅速破產」的案例。他透露，在正式領獎前，便先諮詢財務顧問與會計師，討論資金配置方向，也思考如何把錢用在真正有意義的地方。

談到中獎後購買的第一件奢侈品，舒爾茲笑說，是當時最新款的電玩主機，直言那是「中獎前根本買不起的東西」。隨後，他將大部分獎金投入股票、債券與共同基金，藉此建立穩定的現金流，確保足以支撐一輩子的生活。多年下來，他仍背負著難以言說的心理壓力，舒爾茲坦言，自己曾替家人購車、安排旅遊，也時常為朋友聚會與出遊買單，但收到的感謝並不多，反而經常感受到對方抱持著「理所當然」的態度。他無奈表示，一旦成為樂透得主，旁人往往不將這筆錢視為辛苦得來的成果，甚至有家人直言中獎等同白拿，理應持續拿錢出來接濟親友與他人，這也成了他多年來最沉重的困擾之一。













近年來，舒爾茲將生活重心放在運動，並投入Podcast與YouTube頻道經營，分享其他樂透得主的人生故事。回顧這段經歷，他坦言唯一的遺憾，是沒有更早投資比特幣，「如果當時有買就好了。」不過，他也強調，當年選擇聽從專業建議、謹慎規劃，正是自己至今仍能過著安穩生活的關鍵。













《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：21歲加油站員工爽中「8.8億樂透」秒退休！致富關鍵曝光、後悔沒做1事賺更多

