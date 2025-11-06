加油站員工太無聊 用客人車子灰塵畫畫 百萬人看成品傻：該跳槽了

歐洲一名加油站年輕男員工，看見滿是灰塵的車子進站，忍不住用上面灰塵開始畫畫。（圖／影片截圖）

正所謂臥虎藏龍，高手隱藏在民間！日前一名加油站員工，看到客人車子上滿滿灰塵，一時興起，直接用手指在上面作畫，未料最後的成品讓網友驚呆，紛紛留言要他快點轉換跑道，根本是被加油站耽誤的畫家。

車輛愛好者IG帳號「zain.car.worldz」本月2日發布了一段影片，地點疑似在歐洲，只見一輛白色車子駛進加油站準備加油，車身包括玻璃上積滿了厚厚的灰塵，此時身穿藍衣制服的年輕男員工看到後，忍不住就開始用灰塵作畫。

廣告 廣告

男員工只用了不到5分鐘，就畫玩了《七龍珠》主角孫悟空的超級賽亞人形態，引起百萬人討論。（圖／影片截圖）

只見男員工用手指輕描寫意的話了幾筆，就完成了作品，並對鏡頭露出笑容，而他畫的正是已故漫畫家鳥山明作品《七龍珠》的主角卡卡洛特（孫悟空）超級賽亞人形態，畫完還不忘在右下角屬名加油站名稱，幫忙打廣告。

影片上傳後，短短4天將近100萬人按讚，網友們紛紛留言：「超級賽亞人孫悟空！」、「你確定要繼續當加油站員工嗎」、「被加油站耽誤的畫家」、「快點跳槽吧，現在還來得及」、「我如果是車主，就不會洗車了」、「對的人在錯誤的地方工作」、「簡單幾筆就能還原到這種程度，太強了」、「哥們，別繼續在這邊浪費天賦了」、「有這種才華怎麼會選擇當加油站員工」、「一個人的才能總是因為他的責任而被埋沒」、「臥虎藏龍啊」、「平凡員工創造了非凡傑作」。

更多中時新聞網報導

ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費

理想混蛋合唱韋禮安變理想鳥蛋

郭書瑤《何百芮》求脫單 槓上姚淳耀譜戀曲