彰化花壇透天厝驚傳火警！二樓冷氣窗口竄出火舌，濃濃黑煙不斷冒出，磁磚被燒得劈哩作響，場面十分驚險。所幸對面加油站人員機警發現火勢，立即跑過馬路通知住戶，3人才及時脫困。住戶原本還以為是鄰居在吵架，直到出來查看才發現失火！消防人員抵達後迅速控制火勢，火災發生原因仍有待進一步調查釐清。

加油站員工見火光衝通報 彰化透天厝3人驚險逃生。(圖／民眾提供)

彰化花壇一處透天厝發生火災，火勢從二樓冷氣窗口竄出，現場磁磚被燒得劈哩作響。幸運的是，對面加油站人員發現火勢後立即跑過馬路通知住戶，使屋內3人及時脫困。住戶原本誤以為是有人在吵架，直到出來查看才發現是火災。雖然住戶懷疑是冷氣起火，但因天氣轉涼冷氣未使用，不排除是電線走火所致。

住戶懷疑是冷氣起火，但因天氣轉涼冷氣未使用，不排除是電線走火所致。(圖／民眾提供)

這起火災發生在彰化花壇一棟三層樓雙拼透天厝的右側，正對面就是加油站。火舌從二樓往上竄，濃濃黑煙不斷冒出，現場情況十分危急。當火災發生時，住戶正在廚房忙碌，完全沒有察覺到火勢。

透天厝起火！加油站員跑馬路 救出３人。(圖／民眾提供)

住戶表示，當時他們在廚房聽到外面有人大聲呼喊，還以為是有人在吵架。出來查看後才發現是火災，他們認為可能是冷氣起火。住戶提到，由於對面加油站人員及時呼叫，阿公聽到聲音後，全家人才得以安全逃出。幸好起火的二樓當時沒有人在場，所以沒有造成人員傷亡。

消防車接獲報案後迅速趕到現場救援。彰化縣東區消防分隊長林聖偉表示，消防人員抵達現場時，二樓已經竄出明顯的火煙。消防人員立即佈兩線進行搶救，火勢在抵達後10分鐘內就被控制住。林聖偉強調，所幸屋內人員均已逃出，未造成任何傷亡情形。

所幸屋內人員均已逃出，未造成任何傷亡情形。(圖／民眾提供)

這起火災發生在接近中午用餐時間，住戶正在廚房忙碌。幸好熱心的鄰居在第一時間發現火勢並立即通知住戶，同時報案請求消防救援，有效降低了災害損失。事後調查顯示，雖然住戶最初懷疑是冷氣起火，但因天氣轉涼冷氣並未使用，因此不排除是電線走火所造成的災害。

