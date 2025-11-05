加油站員工「用灰塵畫畫」 全場看到五體投地：你選錯工作了

新奇中心／倪譽瑋報導

加油站員工看到車窗的灰塵，靈感來了便開始作畫。（圖／翻攝自IG@zain.car.worldz）

繪畫高手深藏不露！近期一段影片引爆外國社群熱議，一位加油站員工看到客人車子的玻璃滿是灰塵，立刻伸出手指在玻璃上畫畫，順著腦中構圖、沒有任何對照就畫出了「孫悟空」，不少網友看到影片後直呼佩服，「你選錯工作了」、「別洗掉這件傑作」。

綜合外媒報導，11月4日Instagram帳號「Zain Ul Abidin」分享了一段影片，加油站中一位員工看到後玻璃上滿是灰塵的車，他似乎湧現了靈感，舉起手指就利用灰塵來作畫，他信手拈來、沒有看手機或其他東西對照，一指指描繪著「傑作」。

他只靠灰塵、手指、記憶力就畫出《七龍珠》的孫悟空，讓眾人大為佩服。（圖／翻攝自IG@zain.car.worldz）

隨著輪廓漸漸成形，大家看出了加油站員工畫的是《七龍珠》主角孫悟空，他的眼神、道服，還有招牌髮型，幾乎和漫畫、電視上看到的一模一樣。畫好孫悟空後，加油站員工在車窗玻璃的右下角簽名寫下「Euro ART」，這幅灰塵畫不只畫工精細，且繪製過程不到5分鐘，讓眾人嘖嘖稱奇。

影片至今已超過700萬次觀看，外國社群紛紛高呼，「一個人的才能總是因為他的責任而被埋沒」、「平凡員工創造了非凡傑作」、「藝術可以誕生於任何地方」；還有人笑稱，「車主肯定很佩服，別洗掉這件傑作」、「兄弟，你選錯工作了」。

