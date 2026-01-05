加油站洗車未往前開...員工探頭見男倒臥駕駛座急送醫

高雄市 / 綜合報導

高雄有一名49歲的男子，今（5）日早上開車到加油站洗車時，工作人員請他往前開，但車子都沒有動靜，一靠近看才發現，男子倒臥在駕駛座，沒有呼吸心跳了，加油站員工趕緊叫救護車來，將人送醫搶救，目前男子暫時穩定生命跡象，在加護病房治療觀察中。

救護人員獲報後趕緊前往，加油站人員也趕快指揮，人在這邊，因為有一名顧客開車來洗車，結果卻臥倒在車內，沒有呼吸心跳，附近民眾說：「就看到救護車來，就從車子上，站長出來，就接手給救護人員，做CPR這樣，在那邊CPR滿久的，然後就送去醫院。」

事情發生在高雄苓雅區，5日上午10點多，一名49歲的林姓男子開車來洗車，洗到最後階段時，工作人員請他往前開，離開洗車機，但車子卻完全沒動靜，工作人員靠近查看，驚見駕駛倒臥在駕駛座，趕緊通報。

但駕駛已經沒有呼吸心跳，而救護獲報到場，趕緊先急救處置，將人送醫，車輛還留在加油站，警方也通知家屬，了解林男是否有疾病等因素，而目前院方表示，病人經急救後，使用葉克膜暫時穩定生命跡象，已轉至加護病房治療。

