加油站洗車變貴「最高漲百元」！上月已先調價 春節再取消優惠

2026年元旦起基本工資再度上調，已連續10年調漲，國內各大連鎖加油站人力成本持續攀升。為應對營運壓力，部分業者在1月起已悄然調漲洗車費用10元至50元不等；農曆春節將至，多家業者公布「春節洗車方案」，雖多未直接調高價格，卻普遍停收各式折抵券、優惠券，形成「實質漲價」，漲幅介於10元至100元。

今年1月1日起，基本工資月薪由28,590元上調至29,500元，時薪則由190元調升至196元，漲幅約3.18%。各大加油站因應此波調薪，陸續調整洗車定價。根據《壹蘋新聞網》報導，台亞、全國與福懋等加油站於元旦同步調漲10元，部分中油站點則於月中後自行張貼漲價公告，最高上調50元。

全國加油站今年春節率先啟動洗車方案，自2月7日至2月22日實施長達16天，為史上第二長春節洗車檔期（僅次於2022年的17天）。雖宣稱洗車價格不變，但停收所有洗車優惠券與折抵券。全國表示，年終洗車量為平日兩倍，建議民眾提早規劃，以免久候。

台亞加油站春節洗車檔期為2月9日至22日，共14天，同樣未調整收費，但暫停接受加油贈送的30元洗車抵用券，洗車套券與台塑APP贈券仍可使用。目前會員洗車價為150元，非會員為200元。

北基加油站則自2月9日至22日實施春節方案，旗下83站中有70站提供洗車服務。期間僅提供彩蠟洗車項目，統一以原價300元收費，暫停發放與使用100元洗車優惠券，到期券統一延用至2月28日，形同實質漲價100元。

中油方面表示，今年春節直營站洗車價格不調整，1月也未公告全面調價，但中南部部分站點已於上月起自行張貼洗車漲價公告，個別站漲幅達50元，春節期間是否再調仍未定。福懋加油站方面則因應人力與原物料成本上升，自1月1日起已全面調漲10元，春節專案尚未公布。

各大加油站雖多以「不調漲」為對外主軸，但停收優惠券、調整服務內容與限制券種使用，實質上已反映出經營成本壓力，亦讓民眾在年終洗車旺季中，實際支出明顯提高。

